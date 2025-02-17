Ми були б сьогодні в іншій ситуації, – генерал США назвав підтримку України Заходом недостатньою

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що Україна не отримала достатньої підтримки від європейських партнерів. Однак, він наголошує, що ситуацію виправити ще можна.

Американський генерал також зауважив, що якби були використані всі економічні інструменти, то ситуація в Україні була б іншою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Годжеса у межах Мюнхенської конференції Укрінформу.

Дивіться також Вибори та демілітаризація: Небензя на Радбезі ООН вкотре висунув кабальні вимоги для України

"Росіяни зараз у великій біді"

"Захід не надав Україні достатньо підтримки, але ще не пізно", – цитує Годжеса видання.

Ще два роки тому генерал вважав, що до літа 2023 року Україна зможе повернути окупований Крим. Однак, він визнав, що помилився з прогнозом.

Так, я помилився. Захід, ми не змогли передати Україні те, що мали. В цьому суть. Якби ми вчасно доставили все, що обіцяли, або що було необхідно, а також, якби ми використали всі наші економічні інструменти, ми б були сьогодні в іншій ситуації,

– сказав генерал.

При цьому він наголосив, що не варто забувати, що Росія за 11 років війни контролює невелику частину території України, а це аж ніяк не "перемога" для Кремля.

Годжес додав, що відчуває, що "росіяни зараз у великій біді" і вести війну для них важко. А на питання, коли може відбутися вирішальна битва в Україні, він наголосив, що, можливо, й не варто очікувати якусь реальний масштабний бій на фронті.

Американець також зауважив – попри усі неоднозначні заяви, відновлення суверенітету України у межах кордонів 1991 року в інтересах США.