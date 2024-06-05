В Україні пропонують створити Військову поліцію: які повноваження вона матиме

У Верховній Раді 31 травня ініціювали створення Військової поліції. Ідея про її створення обговорюється не перший рік, однак лише зараз зареєстрували відповідний законопроєкт.

Законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію зареєстрували 31 травня 2024 року. Які повноваження планують надати та чим займатиметься нова структура – пояснює 24 Канал.

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Що таке Військова поліція та чим вона займатиметься

У проєкті закону мовиться, що Військова поліція відповідатиме за забезпечення правопорядку та військової дисципліни в Міноборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту України. Ці правоохоронці, на відміну від Військової служби правопорядку, матимуть повноваження щодо здійснення оперативно-розшукових заходів та притягнення осіб до відповідальності.

Так, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Наразі ці повноваження має Військова служба порядку, втім її ліквідують протягом 3 місяців після створення Військової поліції.

Також Військова поліція зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Мовиться лише про невідкладні випадки, пов'язані із порятунком людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах.

У яких заходах буде брати участь Військова поліція

У законопроєкті пропонують, що Військова поліція братиме участь у:

боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів.

Військова поліція також матиме право перевіряти документи, що посвідчують особу, а також інші документи, які необхідні для з'ясування питань. Компетенція поширюватиметься на наступні категорії осіб:

військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту;

військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів;

військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

на території військових частин та військових об'єктів – в інших осіб.

Ба більше, Військова поліція зможе отримати право затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів і тримати їх на гауптвахтах Військової поліції. У цих категорій можуть проводити особистий огляд, перевіряти речі, транспортні засоби, а також вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення

У законопроєкті мовиться, що Військова поліція буде забезпечена матеріально-технічними засобами, а також транспортом, щоб виконувати всі поставленні завдання.