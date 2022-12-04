Чи залишиться Путін у владі після військової поразки в Україні: ймовірні сценарії
Цілком реальним може бути сценарій, коли російська армія піде з території України, а Путін скаже росіянам, що так і було задумано. Варіант побудови аналогу Північної Кореї у Кремлі розглядають.
Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. На його думку, навіть за таких умов російська еліта матиме змогу пити французький коньяк і ходити в одязі від Christian Dior.
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Політолог нагадав, що у колишньому Радянському Союзу були подібні умови для життя.
Коли люди купувати джинси по 120 рублів (а це була зарплата середнього інженера), то радянська номенклатура і їхні дітки чудово себе почували і мали всі товари, які тільки були,
– сказав Гладких.
Тому, як вважає політолог, варіант побудови "залізної завіси" може цілком влаштувати Кремль. І хоча доведеться відмовитися від яхти, маєтків у Ніцці, але російська еліта буде як у Радянському Союзі виїжджати за кордон як дипломати.
Такий сценарій можливий. Вони ж не обирають між кращим і найкращим. Вони обирають між геть поганим, зовсім поганим і геть неприпустимим,
– наголосив Гладких.
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Що у Путіна в голові: думки оглядачів
- Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін дуже боїться смерті, тому побудував мережу бункерів – офіційну та неофіційну.
- Директорка розвідки США Евріл Гейнс впевнена, що Путін не очікував такого шаленого провалу своєї армії в Україні. Тому російський диктатор, можливо, захоче скоротити свої військові цілі.
- Політичний та економічний експерт Валерій Клочок припустив, що Путін досі впевнений у своїй перемозі, бо не може піти проти свого его.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков пояснив, що очільник Кремля серйозно вважає, що коли зруйнує всю інфраструктуру в Україні, тоді переможе у війні.