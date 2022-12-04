Чи залишиться Путін у владі після військової поразки в Україні: ймовірні сценарії

Цілком реальним може бути сценарій, коли російська армія піде з території України, а Путін скаже росіянам, що так і було задумано. Варіант побудови аналогу Північної Кореї у Кремлі розглядають.

Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. На його думку, навіть за таких умов російська еліта матиме змогу пити французький коньяк і ходити в одязі від Christian Dior.

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Політолог нагадав, що у колишньому Радянському Союзу були подібні умови для життя.

Коли люди купувати джинси по 120 рублів (а це була зарплата середнього інженера), то радянська номенклатура і їхні дітки чудово себе почували і мали всі товари, які тільки були,

– сказав Гладких.

Тому, як вважає політолог, варіант побудови "залізної завіси" може цілком влаштувати Кремль. І хоча доведеться відмовитися від яхти, маєтків у Ніцці, але російська еліта буде як у Радянському Союзі виїжджати за кордон як дипломати.

Такий сценарій можливий. Вони ж не обирають між кращим і найкращим. Вони обирають між геть поганим, зовсім поганим і геть неприпустимим,

– наголосив Гладких.

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