Є кілька варіантів: яку зброю Україна може виготовляти разом із союзниками

Україна надзвичайно активно працює над спільним виробництвом зброї із країнами Заходу. І тут є багато цікавих перспектив.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко, зауваживши, що існує багато різних видів зброї, які можна виробляти спільно з партнерами. Насамперед це боєприпаси.

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Що можна виробляти спільно з країнами Заходу

Як наголосив Коваленко, цілком реально налагодити спільне співробітництво з Францією щодо вироблення самохідної артилерійської установки. У Парижа є "Цезари", а в Києва – "Богдана".

Також Україна має цікавий проєкт БТР-4, який міг би еволюціонувати спільно із західними технологіями. Варто було б розглянути варіант створення власної БМП, умовно, на рівні німецької "Мардер". Або ж можна було б зробити варіант "Бредлі", але тоді потрібно домовлятися з американцями.

Заяви про ППО. Я впевнений, що ми будемо реалізовувати проєкт на певних стадіях. Бо після війни питання ППО буде таке ж важливе, як і зараз. Нам треба буде їх у великій кількості,

– зауважив Коваленко.

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Спільне виробництво зброї із Заходом: коротко