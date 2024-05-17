Запас міцності по брухту: Петро Черник оцінив рівень російського ВПК

Британці заявили, що росіяни почали виготовляти більше техніки і мають можливість заповнювати свої склади. Дивно, але при цьому вони чомусь не відправляють цю техніку на фронт.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що не поділяє думки британців. На складах у росіян на початок війни з Україною було в межах від 15 до 20 тисяч найрізноманітнішого брухту, і десь 7 тисяч бронетехніки вони насправді можуть віддати на фронт. Але нічого нового робити не можуть.

Цікаво Там могло бути до 30 літаків: полковник запасу оцінив ефективність удару по Бельбеку

Використовують зброю Другої світової

За методом канібалізму росіяни беруть три-чотири машини, з яких можуть зробити одну повноцінно. А от Т-90 – єдиний танк, який вони можуть робити у кількості 20 – 25 одиниць на місяць і до 300 – на рік. Але це ніщо при тому типі війни, яку вони зараз ведуть.

Те саме стосується й артилерії: вони мають ще до 10 тисяч найрізноманітніших "стволів" на своїх складах. Дійшли навіть до зброї Другої світової війни – і Д-44, і Д-1, і навіть дуже рідкісного свого часу 130 калібру,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що в росіян є проблеми із самими снарядами: рівень виробництва був піднятий на 30%, але вони цю планку подолати не можуть. Також є проблеми з вибуховими речовинами – вони щось виробляють, але не в таких велетенських об'ємах, як би їм цього хотілося.

Перемелений потенціал

"У частині авіації за минулий рік поставили всього-на-всього 6 одиниць Су-34. А за лютий місяць ми збили десь у межах більше ніж 10 таких літаків. Це дуже серйозні показники", – підкреслив Петро Черник.

На його думку, ворога не можна недооцінювати, оскільки в них є запас міцності і по брухту, і по людях, а саме – до 3 мільйонів резервістів та понад 100 мільйонів автоматів Калашникова, яких виробила попередня імперія. Це цифра, яку важко осмислити, але цей велетенський потенціал проїдається, перемелюється військами України та помаленьку рухається донизу.

У циклі цієї сухої погоди може настати момент, коли Владімір Путін заволає про перемир'я. І, зрештою, він вже це зробив нещодавно. Ми розуміємо, що про перемир'я просить слабший,

– підсумував Черник.

Втрати ворога: останні новини