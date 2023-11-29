"Не знаю, як ми будемо жити далі": військова у мережі поділилась щемливим дописом
29 листопада 2023, 09:10Читать новость на русском
Джерело:verbovaya.d
Ситуація на фронті залишається складною. Військова відреагувала на те, що відбувається та виклала в мережу допис, присвячений цьому.
Військова поділилась на своїй особистій сторінці щемливим дописом. Вона написала, що не знає, як ми будемо жити далі.
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Кожен має працювати задля нашої держави
Жінка також висловила нерозуміння, як можна буде "святкувати" перемогу і відбудовувати країну без тих, хто зараз на фронті та може загинути.
Я не знаю, чи лишаться у мене живі друзі після перемоги. Я не знаю, чи ми доживемо до "перемоги",
– зазначила військова.
Вона також наголосила, що кожен має працювати на збереження нашої незалежності та надавати "обовʼязкову, першочергову" підтримку армії.
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку
- Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Росіяни не полишають спроб оточити місто, але Сили оборони дають потужну відсіч противнику. Майже половина усіх атак, які окупанти здійснювали на лінії фронту, була на авдіївському напрямку. До слова, протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.
- До своїх атак російські військові також залучають й авіацію. Втім, українські захисники мужньо тримають оборону. Сили оборони не лише дають відсіч окупантам, а й завдають їм чималих втрат.
- Намагаються атакувати росіяни не лише на Авдіївському напрямку. Протягом доби Сили оборони відбивали ворожі атаки на Куп'янському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.