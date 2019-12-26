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      Військова, яку побили в Одесі, розповіла деталі конфлікту у підрозділі

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      У військовій частині Одеси через побутовий конфлікт побили жінку-військовослужбовицю / mil.gov.ua

      Військовою, про побиття якої в одній з частин Одеси у середу, 25 грудня, повідомляв міністр Оборони Андрій Загроднюк, виявилася рядова Наталія Куліш. Вона розповіла, що тілесних ушкоджень їй завдала інша військова Віра Загороднюк.

      Конфлікт виник на побутовому рівні після того, як жінкам доручили шити тенти на машини. Про це сама Наталія Куліш розповіла у коментарі "Радіо Свобода".

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      Віра почала казати, що не робитиме цього, бо їй важко. Я у відповідь обурилася, зав'язався конфлікт, сварка, а потім вона мене вдарила і вибила два зуба. Спочатку я замазувала синець, а зуби приклеїла, але пізніше звернулася до шпиталю,
      – розповіла Куліш.

      Водночас вона заявила, що бійку бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Однак він почав вдавати, що нічого не бачив, і сказав, що військовій не вдасться нічого довести.

      За словами Наталії Куліш, конфлікти у підрозділі для неї почалися ще з квітня 2019 року. З самого початку вона почала заявляти про корупцію у підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала через тиск та погрози.

      "Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що "я або служу, або не служу", і погрожував звільнити мене за станом здоров'я", – розповіла військова.

      Що відомо про побиття Наталії Куліш?Про побиття військової в одній з частин Одеси у середу, 25 грудня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він розповів, що бере справу під свій особистий контроль.

      Конфлікт трапився ще 14 грудня у частині тилового забезпечення, де Наталія Куліш служить військовим кухарем.

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      25 грудня
      16684
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Одеси Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України Андрій Загороднюк
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