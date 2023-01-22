Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, – Зеленський

22 січня Володимир Зеленський та експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон зустрілися зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час цієї зустрічі Президент України відповів на запитання щодо поповнення особового складу військових.

Він заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу. Це потрібно, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

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Люди – найважливіші

Він не розкрив подробиць мобілізаційних процесів, ба більше, підкреслив, що не може цього зробити. Однак повідомив, що Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. Над їхньою реалізацією на своїх напрямках працюють командувачі.

Створення таких резервів необхідні, адже найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний,

– сказав Зеленський.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", – сказав він.

Україна точно переможе

Також під час розмови зі студентами глава держави висловив переконання, що Україна точно переможе в цій війні. Ба більше, ця перемога може наступити уже у 2023 році.

Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю,

– підкреслив президент.

Для того ж, щоб здобути перемогу якомога швидше, українцям потрібно зберігати єдність і міцність. Адже, на його думку, швидкість перемоги залежить від:

міцності всередині України,

міцності ззовні – допомоги партнерів.

"І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", – наголосив він.

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