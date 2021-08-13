Військові на Донбасі потрапили під потужний обстріл: є поранені

Російські найманці 13 серпня обстріляли українських захисників з артилерії та мінометів. У результаті двоє наших військових зазнали поранень.

Бойовики відкрили вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та мінометів калібру 120 та 82.

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У якому стані захисники

Поранених бійців забрали до медзакладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

Українські військовослужбовці мусили відкрити вогонь у відповідь. Вони припинили стрілянину окупантів. Про порушення найманців вже повідомили представників ОБСЄ.

Що відбувалось на Донбасі останніми днями