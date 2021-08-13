Військові на Донбасі потрапили під потужний обстріл: є поранені
13 серпня 2021 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:ООС
Російські найманці 13 серпня обстріляли українських захисників з артилерії та мінометів. У результаті двоє наших військових зазнали поранень.
Бойовики відкрили вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та мінометів калібру 120 та 82.
Важливо Бойовики нарощують сили на Донбасі, – розвідка
У якому стані захисники
Поранених бійців забрали до медзакладу. Стан здоров’я одного захисника – середньої тяжкості, іншого – задовільний.
Українські військовослужбовці мусили відкрити вогонь у відповідь. Вони припинили стрілянину окупантів. Про порушення найманців вже повідомили представників ОБСЄ.
Що відбувалось на Донбасі останніми днями
- Проросійські бойовики щодня зривають "тишу", вбиваючи наших військових.
- 12 серпня окупанти поранили бійця біля Новомихайлівки. Того дня вони 5 разів відкривали вогонь.
- 11 серпня війська окупанта 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики гатили з артилерійських систем великого калібру. У Новомихайлівці пошкодили важливі інфраструктурні об'єкти, а в Новоселівці російські найманці вбили місцевого жителя та знищили приватні будинки. Крім того, ворог відкривав вогонь у сторону Луганського, Миронівського, Пісків.
- Також 11 серпня у зоні ООС помер захисник Олександр Орос. Боєць був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила.