Чи планують США відправляти військових інструкторів в Україну: відповідь Білого дому

Росія робить спроби просуватися на фронті, використовуючи нестачу людей в українській армії та затримку у поставках зброї із Заходу. Через це все більше країн обговорюють питання відправлення військових інструкторів до України.

Ситуація на фронті та заяви інших країн спровокували обговорення, чи зможуть США та їхні союзники відправити військових інструкторів в Україну. Відповідь на це питання дав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

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США не планують надсилати військових інструкторів в Україну

Джейк Салліван заявив, що наразі у США не розглядають можливості відправити військових інструкторів в Україну.

Зі свого боку, ми не плануємо тренувальну місію в Україні,

– сказав він.

Водночас він додав, що США продовжують працювати над подальшою передачею зброї українській армії. Зокрема, особливу увагу там звертають на відправку ППО.

"Їм потрібно більше протиповітряної оборони, і ми працюємо над цим, і їм потрібен постійний потік зброї, яку ми їм постачаємо", – сказав радник Білого дому з нацбезпеки.

Додамо, що генерал США Чарльз Браун також заявляв, що Штати мали близько 150 військових інструкторів в Україні, поки Росія не вторглася на українську територію в лютому 2022 року.

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