Спецпідрозділи з нехарактерними навичками: чи відправить КНДР свої війська на війну проти Україн

Владімір Путін прибув до Північної Кореї, щоб зустрітись із Кім Чен Ином. У результаті візиту, два диктатори уклали угоду щодо стратегічного партнерства.

Ведучий каналу Ходорковський Live розповів Сергій Асланян 24 Каналу, що диверсійні групи військових Північної Кореї атакують сусідні території. Під час таких операцій північнокорейці не беруть із собою жодного військового спорядження, медикаментів чи їжі. Вони одягають спеціальні термічні костюми та беруть лише ніж.

Дивіться також У Держдепі США відреагували на заяви Путіна про можливе озброєння КНДР

Військові Північної Кореї

Військові Північної Кореї загартовані, вони працюють всупереч будь-чому. За словами Сергія Асланяна, командування КНДР не береже своїх людей, їм віддають накази, які ті беззаперечно виконують.

Кількість населення Північної Кореї невідома, але спецпідрозділи там мають нехарактерні навички для військових інших країн – вони не роздумують про необхідне військове спорядження, а сліпо виконують накази. Якщо такий спецпідрозділ кинути на фронт (проти України – 24 Канал), то шкода від нього буде значна,

– припустив він.

Північнокорейці, на думку ведучого, навіть попри відсутність необхідних навичок вміють воювати, адже це єдине, чого їх навчають все життя.

Росія може попросити у КНДР солдатів (на війну проти України – 24 Канал) і це буде сила, з якою важко впоратись. Кім Чен Ин же постачає зброю Росії, то може і військових,

– зауважив Асланян.