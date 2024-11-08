Зеленський підтвердив втрати серед військових КНДР в Курській області

Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські солдати вже брали участь в бойових діях проти українських військових. Серед військ КНДР також є втрати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. За словами президента, реакція світу на фактичну участь КНДР у війні проти України є недостатньою.

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Серед військових КНДР є втрати

Володимир Зеленський сказав, що військові з Північної Кореї, які прибули до прикордонних районів Росії для ведення бойових дій, вже зазнали перших втрат.

Щодо Північної Кореї – 11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною, в північній частині нашої держави, а саме в Курській області. Частина цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових, і вже є втрати – це факт,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, якщо реакція світу залишиться недостатньою, Росія вдасться до набагато більшого використання північнокорейського контингенту.

Зараз ми попереджаємо і вважаємо, що наступним кроком, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, може бути набагато ширше застосування північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня,

– підсумував президент України.

До слова, раніше ЗМІ також повідомили, що Південна Корея розглядає можливість відправки спостерігачів в Україну. Країна може піти на такий крок через перекидання до Росії військових КНДР.