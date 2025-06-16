Під час навчань у Білорусі Росія може влаштувати провокації на кордоні, – ДПСУ

Заплановані літні бойові навчання Росії будуть проводитись на території Білорусі. Вони можуть супроводжуватись "демонстративними діями" чи провокаціями у напрямку українського кордону.

Наразі активної фази військових навчань не спостерігається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи є загроза для України під час навчань

У ДПСУ не виключають "демонстративних дій" чи провокацій у напрямку українського кордону. За попередніми даними, активна фаза навчань відбуватиметься вглиб території Білорусі, але ризики для України залишаються.

Наша основна задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій,

– повідомив Андрій Демченко.

За словами Демченка, нині прикордонники вивчають, яку кількість російських військ планують залучити до навчань і де вони відбуватимуться.

У Держприкордонслужбі заявили, що нині на території Білорусі не зафіксовано ударних російських угруповань, які могли б загрожувати Україні. Водночас наголошується, що Білорусь і надалі підтримує Росію в агресії проти України. Тому наша країна посилює обороноздатність на північному напрямку.

Нагадаємо, у Білорусь планували направити від 100 до 150 тисяч російських військових. Тоді повідомлялось, що навчання на території Білорусі справді можуть становити потенційну загрозу для України. Президент Володимир Зеленський раніше припустив, що Росія може використати ці маневри як привід для нової агресії. Адже, за його словами, саме так зазвичай починаються її наступи.