Любов з підтекстом: послання від китайських військових викликало обурення серед тайванців
Джерело:The Guardian
Під час військових навчань китайські військові не лише взяли в оточення Тайвань, але й запустили пропагандистське послання. Замість "любовного" жесту тайванці побачили в зображенні стрілок у формі серця поведінку аб'юзивного партнера.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Крім того, такий жест тайванці назвали моторошним і порівняли з домаганнями.
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За інформацією видання, в понеділок, під час військових навчань навколо Тайваню, Китай запустив пропагандистську кампанію, яка викликала хвилю обурення серед тайванців.
Зокрема, китайська берегова охорона поширила зображення зі стрілками у вигляді серця, що оточують Тайвань, із підписами: "Привіт, моя люба" та "Патрулювання у формі любові до тебе".
Тайванська ж берегова охорона засудила таку картинку й назвала це жестом домагання. Водночас тайванці заполонили соцмережі глузливими коментарями та емодзі з блюванням.
Деякі порівняли такі дії з відсилкою до давнього тайванського телесеріалу "Привіт, моя люба", що давно зник з ефіру. Припускають, що це був певний натяк на актрису Рейні Ян, яка потрапила під критику через свої заяви на підтримку Китаю.
- До слова, Китай нещодавно провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети та продовжує військову активність навколо Тайваню, що викликає занепокоєння.
- Тайвань оголосив стан повної бойової готовності після запуску Китаєм балістичних ракет, виявлених в глибині країни.
- Президент Тайваню заявив, що Пекін лицемірить, коли говорить, що прагне возз'єднання з островом задля відновлення територіальної цілісності. Лай Цінде порадив Сі спершу повернути "історичні" землі на Далекому Сході, які наразі належать Росії.