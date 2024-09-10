У ВМС прокоментували спільні навчання Росії та Китаю: яка мета окупантів

Китай та Росія проведуть спільні військові навчання "Північне об'єднання 2024", які почнуться у вересні. Українські Військово-морські сили розповіли, що у світі формуються можна сказати "тури по геополітичних інтересах".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що ми іноді спостерігаємо ситуацію, що не всі країни готові ізолювати Росію у військовому співробітництві, пише 24 Канал.

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Що кажуть Військово-морські сили про спільні навчання Китаю та Росії

У будь-якому разі, звісно, це ресурси… Подібні заходи полягають загалом більше в політичній, навіть – геополітичній площині, ніж у військовій,

– заявив Дмитро Плетенчук.

До речі, Міністерство оборони КНР заявило, що спільні військові навчання Китаю та Росії проведуть у Японському й Охотському морях. У навчаннях візьмуть участь військово-морські та військово-повітряні сили країн.

Китайське міністерство пояснило, що мета навчань:

" поглибити рівень стратегічної координації між китайськими та російськими військовими,

поглибити рівень стратегічної координації між китайськими та російськими військовими, підвищити їх здатність спільно реагувати на загрози безпеці".

У Білому домі заявили, що США уважно стежитимуть за військовими навчаннями Китаю та Росії.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що Вашингтон спостерігав як оборонні відносини Москви та Пекіна зростали та поглиблювалися протягом останніх декількох років, включаючи навчання їхніх збройних сил як у повітрі, на морі, так і на землі.

Але подивіться, це дві нації, які не мають довгої історії успішної співпраці, звичайно не у військовій сфері. Це дві нації, які повністю не довіряють одна одній у регіоні чи за його межами, по всьому світу,

– сказав Кірбі.

Він додав, що в цих навчаннях немає нічого драматичного, немає неминучого занепокоєння з цього приводу.