Вашингтон, Берлін і Варшава міркують про проведення спільних військових навчань у Польщі

У Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Польщі розглядають можливість проведення спільних військових навчань. Очевидно, Захід продовжує гуртуватися перед загрозами з боку Росії.

Про можливість проведення таких навчань заявив в ефірі громадського телеканалу ARD глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Зауважимо, що планують їх проводити, за його словами, якраз-таки на території Польщі.

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Сигнал для Путіна

Наразі невідомо жодних деталей стосовно цієї заяви Пісторіуса. Однак посадовець також констатував, що такі заходи в країні, яка межує з Україною, були б дуже потужним сигналом союзникам як і для НАТО, так і для президента Росії Владіміра Путіна.

Північноатлантичний альянс далеко не такий слабкий, як довгий час вважав Путін. НАТО зараз набагато сильніше і згуртованіше, ніж минулого року (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 Канал),

– додав він.

Окрім того, Пісторіус наголосив, що для країн Східної Європи – зокрема Польщі, країни Балтії, Словаччина – важливо бачити Німеччину як найважливішого європейського члена Альянсу та США – як трансатлантичного союзника, який виконує свої оборонні зобов'язання.

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