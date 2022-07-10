Зеленський звільнив українських захисників від сплати військового збору
Джерело:Верховна Рада
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому українські захисники можуть не платити військовий збір.
Закон, який президент підписав 7 липня, вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших громадян, які беруть участь в бойових діях в умовах воєнного стану.
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Кого звільнили від сплати військового збору
Згідно з законом, тепер військовий збір не сплачують:
- Збройні сили України;
- Національну гвардію;
- правоохоронні органи;
- Службу безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Держприкордонслужбу;
- Управління державної охорони;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Держспецзв'язку.
Колекторам заборонять стягувати борги з військових і членів їхніх сімей
Раніше парламент ухвалив законопроєкт, який пропонує звільнити військових та їхніх родин від стягнення боргів зі споживчого кредитування на період дії воєнного та надзвичайного стану. Це стосується і резервістів та військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори.
Відповідний законопроєкт №7414 схвалили під час першого читання парламенту 8 липня.
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