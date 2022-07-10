Зеленський звільнив українських захисників від сплати військового збору

10 липня 2022 , 13:21
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Джерело:

Верховна Рада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому українські захисники можуть не платити військовий збір.

Закон, який президент підписав 7 липня, вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших громадян, які беруть участь в бойових діях в умовах воєнного стану.

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Кого звільнили від сплати військового збору 

Згідно з законом, тепер військовий збір не сплачують:

  • Збройні сили України;
  • Національну гвардію;
  • правоохоронні органи;
  • Службу безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Держприкордонслужбу;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерство внутрішніх справ;
  • Держспецзв'язку.
Довідка. Військовий збір – який ввели у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Колекторам заборонять стягувати борги з військових і членів їхніх сімей

Раніше парламент ухвалив законопроєкт, який пропонує звільнити військових та їхніх родин від стягнення боргів зі споживчого кредитування на період дії воєнного та надзвичайного стану. Це стосується і резервістів та військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори.

Відповідний законопроєкт №7414 схвалили під час першого читання парламенту 8 липня.

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Автор: Анастасія Кушпіт