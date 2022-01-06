Військові підрозділи Росії вже у Казахстані, – ОДКБ

Росія у межах місії Організації Договору про колективну безпеку направила свої сили у Казахстан. Перші військові підрозділи вже прибули на територію країни.

Про це раніше попросив Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану. Окрім Росії, у країну мають прибути військові з Білорусі, Вірменії, Киргизстану й Таджикистану.

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Перші російські підрозділи – у Казахстані

Зранку 6 січня в ОДКБ повідомили, що російські військові літаки продовжують перекидати на територію Казахстану свою частину миротворчого контингенту.

Перші підрозділи з його складу вже приступили до виконання поставлених задач (у Казахстані – 24 канал),

– повідомили в ОДКБ.

Крім цього, там також уточнили, що від Росії до складу колективних миротворчих сил увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ.

Що відбувається у Казахстані

Основними завданнями миротворців буде охорона важливих державних та військових об'єктів (як от космодром "Байконур") та сприяння казахським правоохоронцям.

Казахстан на початку 2022 року охопили масові протести. Спочатку люди вийшли на вулиці через підвищення цін на газ. Втім, згодом оголосили, що хочуть зменшення впливу Назарбаєва на владу в країні. На тлі масових протестів чинний президент Казахстану звернувся за допомогою в ОДКБ.

Статут організації дозволяє надавати військову підтримку країнам-членам лише у разі нападу ззовні. Тому Токаєв назвав мітингувальників "бандформуваннями", які організували зовнішні сили.

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Як пишуть місцеві ЗМІ, під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 13 правоохоронців. Є також інформація й про першого загиблого мітингувальника. Водночас МОЗ країни заявила про понад 1 000 потерпілих. Там уточнили, що 400 людей госпіталізували, а ще 62 потерпілих – у реанімації.

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