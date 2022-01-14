Військові потужним відео згадали фінальні бої за Донецький аеропорт

Українські військові пригадали, як тривали фінальні бої за Донецький аеропорт у 2014 – 2015 роках. Зокрема саме у січні 2015 року там тривала запекла боротьба.

Відповідні відео оприлюднила 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Це трапилось напередодні 22 січня – саме у цей день 7 років тому військові вийшли з аеропорту.

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Військові показали відео з Донецького аеропорту

Це епічне відео з боями на околицях Донецького аеропорту стало все без перебільшення легендарним,

– мовиться у повідомлення.

Там також додали, що 7 років тому в цей час тривали фінальні етапи битви за Донецький аеропорт. На кадрах помітно, як саме тривали бої українських військових проти проросійських бойовиків.

Бої за Донецький аеропорт: дивіться відео

До речі, нещодавно показали відео, як зараз виглядає летовище. Зокрема на місці аеропорту імені Сергія Прокоф'єва в окупованому Донецьку залишилися тільки руїни. Колишнє летовище занепадає, як і багато інших споруд на території, підконтрольній бойовикам.

Факти про оборону Донецького аеропорту / Інфографіки 24 каналу

Коротко про бої за аеропорт у Донецьку

Бої за Донецький аеропорт вважаються одними з найбільш запеклих на Сході України. Вони тривали з травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Українські військові 242 дні віддано та мужньо його боронили . Їх назвали "кіборгами". Бої припинились, коли проросійські бойовики зруйнували приміщення летовища, адже російські найманці підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася.

. Їх назвали "кіборгами". Бої припинились, коли проросійські бойовики зруйнували приміщення летовища, адже російські найманці підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася. Згадуючи ті події, кажуть, що не витримав метал, а люди вистояли .

. За даними "Книги пам'яті полеглих за Україну" мовиться, що за час оборони Донецького аеропорту загинули 100 бійців. Орієнтовно 500 осіб – отримали поранення.

Як українські бійці захищали Луганський аеропорт – дивіться відео

Повний тест публікації 93-тя ОМБр Холодний Яр

Це епічне відео з боями на околицях Донецького аеропорту стало все без перебільшення легендарним. 7 років тому у цей част тривали фінальних етапах битви за ДАП. Переглядаємо та згадуємо!