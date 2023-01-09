Над американською авіабазою в Іраку збили військовий безпілотник
9 січня 2023, 01:27Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Інцидент трапився над іранською авіабазою Айн-аль-Асад. Там перебувають збройні сили США.
Безпілотник збили 8 січня. Міжнародна військова коаліція, яку очолюють США, розповіла, що вдалось знищити "безпілотну авіаційну систему".
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Наразі невідомо про постраждалих чи руйнування на базі.
Ворожі наміри
Місія міжнародної військової коаліції бореться з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку та Сирії. Відтак, іракські військові джерела припускають, що дрон мав ворожі наміри.
Незрозуміло, чи безпілотник шпигував за американськими військовими, чи транспортував вибухівку.
Небезпека безпілотників у світі: останні новини
- Наприкінці 2022 року один з безпілотників КНДР опинився на території безпілотної зони Південної Кореї. Дрон помітили у Сеулі біля будівлі, де працює президент країни Юн Сук Йоль.
- Іран трансформує контейнеровоз "Шахід Махдаві" у військовий корабель. Він тепер спеціалізуватиметься на перевезенні безпілотників.
- Видання NYT повідомила, що США перешкоджають виробництву та передачі іранських дронів для Росії. Америка передає Україні інформацію про те, де Росія готує до запуску дрони-камікадзе.
- Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії бойових дронів.