Наші військові відійшли з Авдіївки: хронологія 724 дня війни
Українські військові дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту. Вони продовжують захищати мирні українські міста від ворога.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 724 дні. Про усі події цієї доби на фронті та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт разом із Дональдом Трампом. Український президент публічно запросив експрезидента Сполучених Штатів. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна, За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра. Як зазначив український президент, Путін є головорізом, який отримує владу лише через корупцію та насильство. Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський пояснив рішення відійти від Авдіївки, яке ухвалили напередодні. Він наголосив на цінності життів наших воїнів. Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. За його словами, саме це й передбачає захист нашого населення. Президент наголосив, що це не означає, що Росія щось захопила. Він зауважив, що не мовиться про відхід на цілі кілометри. За його словами, Росія два роки намагалась на Сході "щось" зробити, але вийшло тільки руйнувати, тому вони розуміють, що у них не виходить досягти військових цілей, які вони перед собою поставили. Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський сказав, що утримання України у штучному дефіциті озброєнь дозволяє Путіну адаптуватись. Він також зазначив, що людське життя нічого не важить для Росії. Зеленський наголосив, що наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, які залежать не від нас. За його словами, ситуація в Авдіївці це підтверджує. Він також зауважив, що Росія зараз має єдину перевагу – знецінення людських життів, постійні м'ясні штурми це доводять. У Центрі національного спротиву зазначають, що російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку. Мовиться, що особовий склад ворога деморалізований. На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування. Росія прагне виробити ядерну зброю, що могла б працювати у космосі. Ця зброя має створювати величезну енергетичну хвилю під час детонації, руйнуючи величезну частину комерційних і державних супутників. Журналісти CNN зазначили, що ця ядерна зброя все ще розробляється і ще не на орбіті. Однак запуск такої зброї стане новим історичним рубіконом в історії світової безпеки. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. а Авдіївському напрямку наші захисники відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 22 обстрілів (112 вибухів) із різних видів озброєння. За минулу добу противник здійснив 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення. Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази. Під ударом були сам Нікополь та Марганець. Люди не постраждали. На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки. В Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет. В Азовському морі 1 ворожий корабель. В Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет. Безпілотники забезпечили безсонну ніч в Калузькій, Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Бєлгородській областях. Вранці російське міноборони заявило про атаку 33 безпілотниками. Традиційно "ніхто не постраждав". Державне бюро розслідувань назвало точну кількість військовослужбовців 128 бригади, які зазнали поранень внаслідок атаки росіян. Мовиться про удар окупантів по наших бійцях 3 листопада 2023 року. У відповідь на запит управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41, Тільки протягом минулої доби окупанти втратили на війні 1050 солдатів. З 24 лютого 2022 року 401 350 одиниць особового складу. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах бойових дій важко. Які втрати ворога у техніці Українські військові відійшли із Авдіївки після героїчної оборони. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки російським війська буде важко просуватись далі. Українські сили відступили з Авдіївки, а російська армія була зосереджена на ускладненні або запобіганні цього. Протягом доби 16 лютого там точилися запеклі бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що загарбники просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили Авдіївський міський парк. Російські джерела стверджували, що українські війська відступали масово та хаотично, проте ISW не спостерігав жодних візуальних ознак цього. Незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки. Восьмеро законодавців Палати представників запропонували альтернативний пакет допомоги Україні. Він передбачає всього 66,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Щоправда, цей пакет допомоги містить положення щодо посилення безпеки кордону та переконання республіканців, які не схвалюють надання допомоги Україні без розв'язання питання кордону. Ухвалений Сенатом США пакет допомоги містить понад 95,3 мільярда доларів для трьох країн. Третя окрема штурмова бригада, яка воювала в Авдіївці, покинула місто. За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування. При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. У своїй заяві Білецький згадав і командування, якому подякував за виважене рішення. Бій для Третьої штурмової триває. Бригадний генерал Тарнавський наголосив: оточення українських підрозділів не допустили. Командувач ОСУВ "Таврія" підтвердив, що отримав розпорядження про виведення військ. Захисники перейшли на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення, У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський повідомив важливу новину, яка стосується ситуації в Авдіївці. Він ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок. Він підкреслив, що вони зробили все можливе задля знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі, а також техніці.
Я готовий поїхати на фронт з Трампом, – Зеленський
– зазначив Володимир Зеленський.
Зеленський назвав єдині варіанти майбутнього для Путіна
Зеленський прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
Зеленський згадав про Авдіївку, розповідаючи про дефіцит зброї
ЦНС прокоментували втрати росіян під Авдіївкою
Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників, – CNN
Що відбуваєть на фронті
Ситуація на Півночі
На Херсонщині є поранені
Ситуація на Дніпропетровщині
Що відбувається на Запоріжжі
Ситуація в морях
У Росії лунали вибухи в 6 регіонах
У ДБР вперше сказали, скільки військових постраждали внаслідок удару по 128 бригаді
– мовиться в повідомленні.
Оновлена статистика втрат ворога
Ворогу буде складно атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки,– ISW
Палата представників пропонує альтернативний пакет допомоги Україні
Зробили все і навіть більше, – командир легендарної 3 ОШБр про вихід з Авдіївки
Тарнавський прокоментуввв відхід військових із Авдііївки
– додав Тарнавський.
Рішення про відхід з Авдіївки
Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт разом із Дональдом Трампом. Український президент публічно запросив експрезидента Сполучених Штатів.
Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна,
За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.
Як зазначив український президент, Путін є головорізом, який отримує владу лише через корупцію та насильство.
Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський пояснив рішення відійти від Авдіївки, яке ухвалили напередодні. Він наголосив на цінності життів наших воїнів.
Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. За його словами, саме це й передбачає захист нашого населення.
Президент наголосив, що це не означає, що Росія щось захопила. Він зауважив, що не мовиться про відхід на цілі кілометри. За його словами, Росія два роки намагалась на Сході "щось" зробити, але вийшло тільки руйнувати, тому вони розуміють, що у них не виходить досягти військових цілей, які вони перед собою поставили.
Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський сказав, що утримання України у штучному дефіциті озброєнь дозволяє Путіну адаптуватись. Він також зазначив, що людське життя нічого не важить для Росії.
Зеленський наголосив, що наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, які залежать не від нас. За його словами, ситуація в Авдіївці це підтверджує.
Він також зауважив, що Росія зараз має єдину перевагу – знецінення людських життів, постійні м'ясні штурми це доводять.
У Центрі національного спротиву зазначають, що російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку. Мовиться, що особовий склад ворога деморалізований.
На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування.
Росія прагне виробити ядерну зброю, що могла б працювати у космосі. Ця зброя має створювати величезну енергетичну хвилю під час детонації, руйнуючи величезну частину комерційних і державних супутників.
Журналісти CNN зазначили, що ця ядерна зброя все ще розробляється і ще не на орбіті. Однак запуск такої зброї стане новим історичним рубіконом в історії світової безпеки.
На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
а Авдіївському напрямку наші захисники відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 22 обстрілів (112 вибухів) із різних видів озброєння.
За минулу добу противник здійснив 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Окупанти гатили з артилерії від вечора й майже до опівночі. Загалом – 4 рази.
Під ударом були сам Нікополь та Марганець.
Люди не постраждали.
На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.
В Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет. В Азовському морі 1 ворожий корабель. В Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
Безпілотники забезпечили безсонну ніч в Калузькій, Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Бєлгородській областях. Вранці російське міноборони заявило про атаку 33 безпілотниками.
Традиційно "ніхто не постраждав".
Державне бюро розслідувань назвало точну кількість військовослужбовців 128 бригади, які зазнали поранень внаслідок атаки росіян. Мовиться про удар окупантів по наших бійцях 3 листопада 2023 року.
У відповідь на запит управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41,
Тільки протягом минулої доби окупанти втратили на війні 1050 солдатів. З 24 лютого 2022 року 401 350 одиниць особового складу. Однак втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах бойових дій важко.
Які втрати ворога у техніці
Українські військові відійшли із Авдіївки після героїчної оборони. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки російським війська буде важко просуватись далі. Українські сили відступили з Авдіївки, а російська армія була зосереджена на ускладненні або запобіганні цього. Протягом доби 16 лютого там точилися запеклі бої.
Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що загарбники просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході та захопили Авдіївський міський парк.
Російські джерела стверджували, що українські війська відступали масово та хаотично, проте ISW не спостерігав жодних візуальних ознак цього. Незначний темп російського просування в Авдіївці та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки.
Восьмеро законодавців Палати представників запропонували альтернативний пакет допомоги Україні. Він передбачає всього 66,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.
Щоправда, цей пакет допомоги містить положення щодо посилення безпеки кордону та переконання республіканців, які не схвалюють надання допомоги Україні без розв'язання питання кордону. Ухвалений Сенатом США пакет допомоги містить понад 95,3 мільярда доларів для трьох країн.
Третя окрема штурмова бригада, яка воювала в Авдіївці, покинула місто. За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.
При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. У своїй заяві Білецький згадав і командування, якому подякував за виважене рішення. Бій для Третьої штурмової триває.
Бригадний генерал Тарнавський наголосив: оточення українських підрозділів не допустили. Командувач ОСУВ "Таврія" підтвердив, що отримав розпорядження про виведення військ. Захисники перейшли на заздалегідь підготовлені позиції.
У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення,
У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський повідомив важливу новину, яка стосується ситуації в Авдіївці. Він ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки.
Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок. Він підкреслив, що вони зробили все можливе задля знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі, а також техніці.