Наші військові відійшли з Авдіївки: хронологія 724 дня війни

Українські військові дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту. Вони продовжують захищати мирні українські міста від ворога.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 724 дні. Про усі події цієї доби на фронті та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Бенкет на дні морському: скільки великих десантних кораблів ще залишилось у Росії в Чорному морі