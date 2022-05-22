Військові вкотре попередили: через шторм на узбережжя Чорного моря потрапляють міни

22 травня 2022 , 22:18

Джерело:

ОК "Південь"

На Одещині людей закликали не відвідувати узбережжя Чорного моря. Адже через шторм на берег хвилі можуть викидати міни.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Про це повідомили 22 травня. 

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На Одещині можливе викидання морських мін

Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя – після штормових вітрів імовірний викид морських мін, – повідомило командування.

Також командування попередило – не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже війна триває навіть у неділю. 

Російські міни у Чорному морі

Чорне море замінували російські окупанти. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома Однак можливо мовиться про 400 – 600 мін. Саме тому людей закликали бути обережними, адже на пляжах може бути небезпечно. 

Окрмі того, російські міни знаходили у водах Чорного моря наші сусіди. Зокрема:

Коротко про останні новини щодо акваторії Чорного моря

  • 22 травня журналісти написали, що підводний човен "Алроса" Чорноморського флоту Росії повернули на завод невдовзі після ремонту. Росіяни вже нібито готували його до ходових випробувань, проте вже знову відбуксирували з Південної бухти в тимчасово окупованому Севастополі до Кілен-бухти. Саме там розміщений ремонтний завод.
  • 21 травня ЗМІ написали, що росіяни вивели в Чорне море дві третини боєздатних підводних човнів – це 4 підводних човна. Третина, тобто два, залишились біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
  • У цей же день Естонія заявила, що НАТО мають ввести кораблі в акваторію Чорного моря. Все для того, щоб розблокувати роботу портів України. Адже безпечне торгове судноплавство – потужний крок на підтримку України.
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Автор: Діана Квасневська