Військові вкотре попередили: через шторм на узбережжя Чорного моря потрапляють міни

На Одещині людей закликали не відвідувати узбережжя Чорного моря. Адже через шторм на берег хвилі можуть викидати міни.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Про це повідомили 22 травня.

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На Одещині можливе викидання морських мін

Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя – після штормових вітрів імовірний викид морських мін, – повідомило командування.

Також командування попередило – не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже війна триває навіть у неділю.

Російські міни у Чорному морі

Чорне море замінували російські окупанти. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома Однак можливо мовиться про 400 – 600 мін. Саме тому людей закликали бути обережними, адже на пляжах може бути небезпечно.

Окрмі того, російські міни знаходили у водах Чорного моря наші сусіди. Зокрема:

Наприкінці березня Румунія у водах Чорного моря виявила російську міну. Її знайшли моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1". У цей же день міну знищили. Зокрема її підірвали на відстані.

На початку квітня Міноборони Туреччини повідомило про виявлення міни в Чорному морі. Ворожу міну знайшли поблизу кордону з Болгарією.

Перед цим міни у Туреччині виявляли 26 та 28 березня. Спочатку на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі, а потім у протоці Босфор.

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