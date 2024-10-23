Почалося переміщення військових КНДР з Далекого Сходу вглиб Росії, – ЦПД

Кілька днів тому стало відомо, що КНДР направила на Далекий Схід тисячі своїх спецпризначенців. У РНБО заявили, що Росія вже розпочала передислокування цих військових углиб своєї території.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що 23 жовтня країна-агресорка перекине майже 3 тисячі солдатів з Північної Кореї до Курщини. Загалом у Кремлі розраховують до 1 листопада залучити у війну в Україні щонайменше 11 тисяч особового складу з КНДР.

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Перекидання військ на захід

Керівник Центру протидії дезінформації підтвердив, що переміщення північнокорейців углиб Росії вже стартувало. Андрій Коваленко нагадав, що спершу Кремль планує використати солдатів Кім Чен Ина на Курському напрямку.

Чиновник також зауважив, що Пхеньян хоче підготувати своїх військових на полях битв в Україні, аби потім використати їхній досвід у протистоянні з Південною Кореєю.

Раніше ЦПД опублікувало відео, зняте на Сергіївському полігоні. На ньому видно, як північнокорейських військових екіпірують у російську форму на полігоні на Далекому Сході.

До слова, Буданов розповів, що відправка КНДР до Росії війська є частиною угоди, підписаної між Путіним і Кімом. В обмін на ракети та людей Москва пообіцяла надати Пхеньяну гроші, технології та допомогти в обході санкцій.