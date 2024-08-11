Майже у 2 рази збільшилася кількість обстрілів, – військовий розповів, що відбувається на фронті

Ворог продовжує атакувати на ділянці, де обороняється 59 ОМПБр, але успіху не має. Наші захисники успішно відбивають усі штурми.

Про це 24 Каналу розповів військовий 59 ОМПБр Сергій Цехоцький, зауваживши, що на Донеччині, де воює 59 окрема мотопіхотна бригада, у ворога взагалі немає жодних успіхів. Усі спроби росіян штурмувати на військовій техніці чи на мотоциклах відбиваються.

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Багато FPV-дронів

Як наголосив військовий, упродовж останнього окупанти майже удвічі збільшили кількість обстрілів. Також загарбники активно використовують FPV-дрони.

Вони дуже збільшили кількість FPV-дронів. На ходу у нас вчаться. Але дякуємо за донати нашим громадянам. Ми тільки за вчора змогли деактивувати засобами РЕБ 93 їхні безпілотники. Якщо не помиляюся, 22 з них були типу "крило". Інші – FPV, які загрожували нашим військовим,

– сказав Цехоцький.

Окупанти також використовують танки із закритих позицій. Але це для них вже ризиковано. Адже українські пілоти FPV-дронів активно працюють по тилу ворога та знищують їхню техніку.