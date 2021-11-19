На військовій базі в Канаді прогримів вибух: є постраждалі
19 листопада 2021 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:CBC
На базі канадських збройних сил Комокс 18 листопада стався вибух. Внаслідок нього 10 людей зазнали поранень.
Деталі вибуху на військовій базі
За силою вибух був значним. Про це розповів представник бази капітан Бред Літтл.
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Інцидент трапився у житловій будівлі, яка перебуває на ремонті. Вона розташована на певній відстані від місця, де базуються літаки. Вибух не завдав жодної шкоди ні літакам, ні об'єктам аеродрому.
Водночас люди постраждали:
- Один потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні,
- трьох госпіталізували у лікарню у стані середньої важності,
- ще шістьом надавали допомогу у медичній частині військової бази.
Зауважимо, наразі військові не пояснюють, що стало причиною вибуху.
Зараз ми зосереджені на допомозі пораненим,
– заявив підполковник Майк Джульєт.
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