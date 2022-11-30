Тиснемо ворога, – військовий експерт побачив ознаки наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку

Російські окупанти зовсім скоро можуть покинути Запорізьку АЕС. Усе через те, що у них там дуже незручний напрямок.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він пояснив що логістика ворога іде двома напрямками: через Маріуполь та Волноваху, а також через Генічеськ. Адже перешийок під контролем HIMARS.

Важливо ​Росіяни розуміють, що не втримають ЗАЕС, – російський опозиціонер назвав причини

За словами експерта, це означає, що у росіян дуже складна логістика, тому важко підтримувати війська, які там знаходяться.

Це наша стандартна тактика. Ми стоїмо в глухій обороні й далекобійна артилерія знищує тили й всю логістику ворога. Тому це питання часу, коли вони (росіяни – 24 канал) підуть,

– зазначив Павло Нарожний.

"Як вони збираються її обороняти, для мене це загадка. Бо її неможливо обороняти, не пошкодивши. Звісно, наші війська не стріляють по АЕС – вони знищують все, що знаходиться біля цієї станції, за її межами", – пояснив експерт.

Він розповів, що Запорізька АЕС дуже незручна щодо оборони, тому що позаду ворога знаходиться річка, до якої підʼєднані охолоджувальні басейни. Так вони знаходяться, мов у напівоточенні.

Павло Нарожний додав, що це питання часу, коли росіяни підуть із ЗАЕС. Проте зараз все дуже повільно відбувається через несприятливу погоду. "Я не думаю, що це відбудеться якимось найближчим часом – тиждень чи два. Але протягом місяця це реалістичний термін, коли звільнять ЗАЕС", – зазначив експерт.

Може бути цікаво – В Запоріжжі через обстріл спалахнув газ: дивіться відео

Що відомо про Запорізьку АЕС: останні новини