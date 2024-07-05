ЗСУ в глухій обороні: військовий експерт розповів, які в України перспективи на фронті

Сили оборони України зараз перебувають у глухій обороні на фронті. Ситуація може змінитися, але потрібно вирішити кілька проблем.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що в російських окупантів триває повзучий наступ на фронті. Вони дійсно зазнають колосальних втрат, але ледь-ледь просуваються. Перед тим вони закидають КАБи, знищуючи позиції Сил оборони України. Йдеться про 2 – 3 тисячі таких ударів на місяць.

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Як змінити ситуацію на фронті

Як наголосив Нарожний, є кілька факторів, які обумовлюють цю ситуацію. Насамперед йдеться про мобілізацію. Не секрет, що в Силах оборони є підрозділи, у яких є суттєва нестача особового складу. Посилення мобілізації в Україні, яке вже триває, виправить цю ситуацію. Це питання кількох місяців, коли люди з навчальних центрів будуть направлені на фронт.

Інша проблема – зброя. На жаль, це досить тривалий процес, який не відбувається одномоментно. Часто зброя ще й перебуває в напівсправному стані, тому її потрібно підготувати перед відправленням.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що в Україні є 14 бригад, у яких некомплект по зброї. Це буквально 90-тисячне угруповання.

Не варто забувати і про КАБи. Україні потрібно налагодити боротьбу проти літаків, які скидають ці авіабомби. Тут йдеться про зенітні ракетні комплекси та винищувачі F-16.

Я думаю, що ми перебуваємо зараз в етапі глухої обороні і підготовки до весняної кампанії 2025 року. Раніше наступати практично нереально,

– вважає Нарожний.