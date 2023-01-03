На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять війну в Україні

Військовий комітет НАТО проведе в Брюсселі засідання 18 –19 січня 2023 року в Брюсселі. Зокрема, там обговорять війну в Україні.

Пресслужба повідомляє, що на засіданні в Брюсселі обговорять "питання стратегічної важливості для Альянсу". Також на заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, які минулого року розпочали процес вступу в організацію.

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Що обговорять на засіданні НАТО

18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом. Зазначають, що обговорять війну в Україні, військовий потенціал НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.

19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку. На завершальній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.

У НАТО закликають готуватись до затяжної війни

Єнс Столтенберг переконаний, що країни Заходу повинні мати план довгострокової підтримки України, адже Росія поки не збирається відступати. Попри успіхи української армії, за словами Столтенберга, не потрібно скидати з рахунків Росію, адже там провели хвилю мобілізації, і, ймовірно, окупанти можуть спробувати знову піти у наступ.

Генсек НАТО вкотре наголосив, що є висока ймовірність того, що ця війна як й інші військові конфлікти, завершиться за столом переговорів. Однак і мирна угода залежить від результатів на полі бою, і тільки за допомогою сили Україна зможе змусити окупантів до перемовин, аби та визнала нашу державу як незалежну та суверенну.

Та для того, аби все це реалізувати, як наголосив Столтенберг, Західні партнери повинні надавати Україні підтримку й бути готовими робити це у довгостроковій перспективі.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував слова Єнса Столтенберга. Він відзначив, що мова йде про військову, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави.

Як зауважив Подоляк, є питання щодо того, настільки глибоко наші партнери розуміють війну, ресурсні можливості України та Росії чи навіть власні.

Радник голови ОП переконаний, що прогнози керівника ГУР МО Кирила Буданова щодо закінчення війни до кінця 2023 року є більш реалістичними.

Військовий комітет НАТО – це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.