На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять війну в Україні
Джерело:НАТО
Військовий комітет НАТО проведе в Брюсселі засідання 18 –19 січня 2023 року в Брюсселі. Зокрема, там обговорять війну в Україні.
Пресслужба повідомляє, що на засіданні в Брюсселі обговорять "питання стратегічної важливості для Альянсу". Також на заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, які минулого року розпочали процес вступу в організацію.
Читайте також Росія досі прагне захопити Україну: Столтенберг закликав Захід готуватись до затяжної війни
Що обговорять на засіданні НАТО
18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом. Зазначають, що обговорять війну в Україні, військовий потенціал НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.
19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку. На завершальній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.
У НАТО закликають готуватись до затяжної війни
- Єнс Столтенберг переконаний, що країни Заходу повинні мати план довгострокової підтримки України, адже Росія поки не збирається відступати. Попри успіхи української армії, за словами Столтенберга, не потрібно скидати з рахунків Росію, адже там провели хвилю мобілізації, і, ймовірно, окупанти можуть спробувати знову піти у наступ.
- Генсек НАТО вкотре наголосив, що є висока ймовірність того, що ця війна як й інші військові конфлікти, завершиться за столом переговорів. Однак і мирна угода залежить від результатів на полі бою, і тільки за допомогою сили Україна зможе змусити окупантів до перемовин, аби та визнала нашу державу як незалежну та суверенну.
- Та для того, аби все це реалізувати, як наголосив Столтенберг, Західні партнери повинні надавати Україні підтримку й бути готовими робити це у довгостроковій перспективі.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував слова Єнса Столтенберга. Він відзначив, що мова йде про військову, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави.
- Як зауважив Подоляк, є питання щодо того, настільки глибоко наші партнери розуміють війну, ресурсні можливості України та Росії чи навіть власні.
- Радник голови ОП переконаний, що прогнози керівника ГУР МО Кирила Буданова щодо закінчення війни до кінця 2023 року є більш реалістичними.