Укр Рус
24 Канал Новини України Військовий облік для 17-річних: коли і як він проходить
27 липня, 13:58
2

Військовий облік для 17-річних: коли і як він проходить

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік до 31 липня.
  • Стати на облік можна особисто або онлайн.
  • Медогляд для 17-річних не проводиться.

У 2025 році в Україні триває оновлення системи військового обліку. Це дозволяє державі заздалегідь планувати кадровий резерв та модернізувати підхід до оборонного планування.

Хлопці, яким у 2025 році виповнюється 17 років, мають обов'язково стати на військовий облік до 31 липня. На цьому в етері Українського радіо. Рівне наголосила головна спеціалістка з рекрутингу Рівненського об'єднаного міського ТЦК та СП Ірина Скурта, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть змусити підписати контракт чоловіків за 60: пояснення юристки 

Коли і як юнаки мають стати на військовий облік?

Стати на облік можна двома способами:

  • особисто прийти до територіального центру комплектування (ТЦК та СП);
  • онлайн – пройти ідентифікацію через електронний кабінет призовника в додатку "Резерв+" та отримати електронний військовий документ.

Важливо! Стати на облік – це не означає йти служити. Це просто реєстрація і збір даних. Облік щороку триває з 1 січня по 31 липня для всіх, кому цього року виповнюється 17. Мета обліку – дізнатися, скільки є молодих людей, який у них рівень освіти та особисті якості.

Якщо юнак стає на військовий облік через ТЦК, йому потрібно подати:

  • паспорт (книжечка або ID-картка),
  • витяг про місце проживання,
  • довідку ВПО (якщо є),
  • свідоцтво про народження,
  • ідентифікаційний код,
  • документ про освіту або довідку з роботи,
  • 4 фото.

У ТЦК хлопець заповнює заяву й отримує паперовий військовий документ із персональним VIN-кодом.

Медогляд для 17-річним не проводять ВЛК юнаки проходитимуть пізніше – при досягненні призовного або мобілізаційного віку. 

Усі 17-річні мають стати на облік, незалежно від стану здоров'я. Це обов'язок, і за його порушення можуть бути штрафи. Кожен випадок порушенням розглядатимуть окремо.

Без військово-облікового документа зараз складно навіть скористатися держпослугами або виїхати за кордон.