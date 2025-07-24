До 31 липня юнаки, яким цього року виповнюється 17 років, мають стати на облік, – ТЦК
- Юнаки України, яким виповнюється 17 років у цьому році, повинні стати на військовий облік призовників до 31 липня, пройшовши електронну ідентифікацію або особисто відвідавши районний або міський ТЦК та СП.
- Для взяття на облік необхідні документи, такі як паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, документи про освіту та інші перераховані документи.
Громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюється 17 років, повинні до 31 липня стати на військовий облік призовників. Військовослужбовці розповіли, що для цього потрібно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
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Як стати на військовий облік 17-річним?
Постановка 17-річних на військовий облік здійснюється із внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:
- проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
- особистого прибуття до районного або міського ТЦК та СП з поданням необхідних документів.
У ТЦК наголошують, що взяття 17-річних на облік призовників не дорівнює призову на військову службу.
Такі заходи проводять з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.
Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП,
– наголосили у ТЦК.
Крім того, військовослужбовці поділилися переліком документів, які потрібні для взяття на військовий облік:
- Паспорт громадянина України.
- Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
- Свідоцтво про народження.
- Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
- Документ про освіту.
- Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).
- Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).
Зауважимо, за порушення правила військового обліку ТЦК може виписати штраф, а військкоми діятимуть відповідно до закону, якщо людина перебуває у розшуку, не має документів, або вони виявили розбіжності між документами й даними у базі.