Мобілізація для жінок: як відбуватиметься взяття на військовий облік

До 2026 року жінки, які мають медичну освіту, повинні добровільно стати на військовий облік. Проте для цього необхідно пройти військово-лікарську комісію, яка визначить придатність до служби в лавах армії.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, як відбуватиметься процедура взяття на облік жінок. Детальніше про мобілізацію для українок – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як відбуватиметься взяття жінок на військовий облік

Українки добровільно ставатимуть на облік лише після проходження військово-лікарської комісії. Якщо жінку визначають як придатну до військової служби за фізичним станом чи віком, тоді її персональні дані внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Після цього жінці оформлять відповідний військово-обліковий документ.

Першочергово, це стосується жінок, які отримали медичну чи фармацевтичну освіту. Українки інших спеціальностей, окрім тих, що затверджені у переліку Міноборони, ставатимуть на військовий облік за власним бажанням та на загальних засадах.

Окрім того, військовозобов'язані жінки з медичною освітою, які на той час будуть непрацевлаштовані, повинні самостійно прибути до ТЦК та СП, аби пройти медогляд і встати на військовий облік.

Уряд затвердив перехідний період терміном на 3 роки для жінок з медичною спеціальністю. До 2026 року українки медичних і фармацевтичних професій та спеціальностей мають добровільно стати на військовий облік.

Таким чином, починаючи з 2026 року вони будуть поставлені на військовий облік. Натомість жінки, що порушать цю вимогу й до кінця 2026 року не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись за фахом вже з початку 2027 року.

Військовий облік для жінок