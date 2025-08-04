Жінок-медиків ставитимуть на облік автоматично: як це вплине на виїзд за кордон
- Кабмін ухвалив рішення про автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою.
- Юрист пояснив, чи вплине Автоматичне взяття на облік на виїзд жінок-медиків за кордон.
Нещодавно Кабмін ухвалив рішення про автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою. Постало питання про те, чи вплине це нововведення на можливість таких громадянок перетинати кордон.
В Україні заборонено виїзд за кордон лише для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Тим часом військовозобов'язані жінки можуть залишати Україну. Про це у коментарі "УНІАН" заявив адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида, передає 24 Канал.
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Чи зможуть жінки-медики виїжджати за кордон?
Юрист запевнив, що автоматичне взяття жінок-медиків на військовий облік не вплине на їх право виїхати за кордон.
Ті жінки-медики, хто вже до цього часу встали і перебували на обліку могли й можуть перетинати кордон України. Жодних змін у зв'язку із новим рішенням Кабміну у цьому питанні не відбулося.
Зауважимо, що нововведення не звільняє медикинь від обов'язку з'явитися в ТЦК.
Жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік в ТЦК протягом 60 днів після закінчення навчання або працевлаштування, інакше їх можуть оголосити в розшук та притягнути до адміністративної відповідальності.