Кого можуть виключити з військового обліку: пояснення адвокатів
- Деяких осіб можуть виключити з військового обліку через непридатність до служби, досягнення граничного віку, припинення громадянства чи смерть.
- Особам, які мають підстави для виключення, потрібно з’явитися в ТЦК та СП і подати відповідні документи.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаних громадян призивають на службу.
Проте з різних причин деяких осіб можуть виключити з військового обліку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський і партнери".
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Які підстави потрібні для виключення з військового обліку
Адвокати зазначають, що особа, яка виключена з військового обліку, втрачає статус військовозобов’язаного. У зв'язку з цим її не можуть призвати під час мобілізації, вона не зобов’язана проходити ВЛК та оновлювати облікові дані. Такій особі також не можуть вручити повістку.
Виключенню з військового обліку підлягають чоловіки та жінки, які:
- є непридатними до військової служби за висновком ВЛК. Зауважимо, що ключовим є саме визнання особи непридатною. При цьому, висновок про непридатність передається на затвердження до регіональної ВЛК;
- досягнули граничного віку перебування в запасі;
- припинили громадянство України.
- померли, за рішенням суду визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими.
Зауважимо, що у громадян, яких виключили з військового обліку, не вилучають військово-обліковий документ. До них лише вносять дані про виключення з військового обліку, тобто проставляють штамп про таке виключення.
За словами адвокатів, особи, які мають підстави для виключення з військового обліку, повинні особисто з’явитися в ТЦК та СП і подати відповідні документи.
Додамо, що перевірити виключення з військового обліку можна через Єдиний реєстр призовників та військовозобов'язаних або за допомогою додатку "Резерв+" та сервісу Дія.