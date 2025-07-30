Залишився один день: кому потрібно стати на військовий облік призовників
- До 31 липня громадяни України, яким цьогоріч виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників, надавши певні документи.
- Постановка на військовий облік не є призовом на строкову службу, а слугує для оцінки людського потенціалу та освітнього рівня громадян.
До 31 липня громадяни України мають стати на військовий облік призовників. Мова йде про юнаків, яким цьогоріч виповнюється 17 років.
Зауважимо, що ті, хто не став на облік у зазначений строк, зможуть пройти процедуру взяття на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
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Які документи потрібні для постановки на облік?
Процедура взяття на військовий облік призовників відбувається двома шляхами: через електронну ідентифікацію з уточненням персональних даних у відповідному електронному кабінеті або шляхом особистого прибуття до районного (міського) ТЦК, де необхідно надати визначений перелік документів.
Для взяття на військовий облік призовників потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності такого статусу);
- ідентифікаційний код;
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- свідоцтво або диплом про освіту;
- документи, що підтверджують навчання або працевлаштування;
- чотири фото 35 на 45 міліметрів (без головного убору).
Варто зазначити, що постановка на військовий облік не є призовом на строкову службу. Військовий облік призовників ведеться з метою оцінки людського потенціалу, освітнього рівня та особистих якостей громадян.