Мобілізація в Україні: чи можуть ставити чоловіків на військовий облік за кордоном

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відтак військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік.

Військовий облік можуть вести не тільки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а й дипустанови за кордоном. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений Положенням № 1487, почав діяти з 5 січня 2023 року, й передбачає, які саме обов'язки щодо обліку в чоловіків в Україні та у разі виїзду за кордон.

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Чи можуть взяти військовозобов'язаних на облік за кордоном

Згідно з пунктом 21 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, на облік обов'язково встають:

призовники у віці від 16 до 27 років,

військовозобов'язані та резервісти, поки не досягли граничного віку перебування у запасі,

жінки від 18 до 60 років з медичною освітою,

жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах армії.

Окрім ТЦК та СП, брати на військовий облік також можуть:

відповідні територіальні відділи СБУ та розвідки для військовозобов'язаних та резервістів цих підрозділів,

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад,

органи місцевого самоврядування.

За межами України військовозобов'язаних можуть брати на військовий облік у дипломатичних установах за місцем консульського обліку. Однак варто зазначити, що дипустанови не мають права видавати повістки. Мовиться лише про облік.

Хто має стати на військовий облік у січні

Новий закон про мобілізацію не ухвалили, а тому згідно з чинним законодавством на військовий облік мають ставати: