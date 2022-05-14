Військовий оглядач назвав 2 фактори відсутності масованих ракетних ударів по Україні

Корабельне угруповання флоту росіян продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет. Попри це, впродовж останніх кількох днів окупанти не завдавали масованих ударів з 2 причин.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

До теми Попри зміну кількості кораблів, Росія може вдарити з Чорного моря 30 крилатими ракетами

За його словами, зараз у Чорному морі Росія зосередила підводні човни, субмарини типу "Варшавянка", малі ракетні катери, кораблі та фрегати. Для України першочергово виникає загроза через використання крилатих ракет "Калібр". Однак вони зараз є дуже дефіцитними для Росії.

Вони вже не так використовуються, як 2 місяці тому. Тому ми зараз можемо спостерігати таке "затишшя". Найбільшу загрозу першочергово несуть "Варшавянки". Однак наскільки їх використовуватимуть, зважаючи на те, що "Калібри" дефіцитні, це велике питання. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"

Другою причиною є те, що росіянам не вистачає ресурсів для здійснення масштабних ракетних обстрілів. Хоча варто зауважити, що вони постійно отримують поповнення для свого боєзапасу. Мовиться про ракети П-800, Х-59 для авіації, Х-101 та Х-22.

"Тобто вони теж не можуть постійно здійснювати ракетні обстріли у цілодобовому режимі. Ось 2 фактори, чому таке "затишшя", – зазначив військовий оглядач.

Втім, як зауважив Коваленко, це ще не означає, що ракетних обстрілів по території України не буде. Їх здійснюватимуть старими радянськими ракетами.

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Військовий оглядач назвав 2 фактори відсутності масованих ракетних ударів: дивіться відео