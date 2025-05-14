Військовий парад у Вашингтоні: як проходить святкування 250-річчя армії США

У Вашингтоні проходить грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США. Цікаво, що ця подія також припала на 79-й день народження президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що цей парад став одним із найбільших за останні десятиліття. Про те, що відбувається у Вашингтоні – інформує 24 Канал.

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