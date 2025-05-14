Військовий парад у Вашингтоні: як проходить святкування 250-річчя армії США
У Вашингтоні проходить грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США. Цікаво, що ця подія також припала на 79-й день народження президента Дональда Трампа.
Зауважимо, що цей парад став одним із найбільших за останні десятиліття. Про те, що відбувається у Вашингтоні – інформує 24 Канал.
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Підготовка до військового параду у Вашингтоні: дивіться відео За підрахунками ABS News, приблизні витрати на цьогорічний військовий парад становлять 45 мільйонів доларів. Зауважимо, що це перший військовий парад у столиці США з 1991 року.
Парад розпочався
Як до Вашингтону стягували десятки одиниць бронетехніки для військового параду
Підготовка до військового параду у Вашингтоні: дивіться відео
За підрахунками ABS News, приблизні витрати на цьогорічний військовий парад становлять 45 мільйонів доларів.
Зауважимо, що це перший військовий парад у столиці США з 1991 року.