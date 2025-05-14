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24 Канал Новини світу Військовий парад у Вашингтоні: як проходить святкування 250-річчя армії США
15 червня, 01:28
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Військовий парад у Вашингтоні: як проходить святкування 250-річчя армії США

Ярослав Погончук

У Вашингтоні проходить грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США. Цікаво, що ця подія також припала на 79-й день народження президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що цей парад став одним із найбільших за останні десятиліття. Про те, що відбувається у Вашингтоні – інформує 24 Канал.

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01:33, 15 червня

На трибуні видно Трампа, його дружину та Піта Гегсета

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Грає військовий оркестр.

01:28, 15 червня

Парад розпочався

Як до Вашингтону стягували десятки одиниць бронетехніки для військового параду

Підготовка до військового параду у Вашингтоні: дивіться відео

За підрахунками ABS News, приблизні витрати на цьогорічний військовий парад становлять 45 мільйонів доларів.

Зауважимо, що це перший військовий парад у столиці США з 1991 року.