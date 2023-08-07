Переворот у Нігері: хунта звернулась до ПВК "Вагнера" по допомогу
Джерело:AP
Військові, які здійснили військовий переворот у Нігері, звернулися до вагнерівців за допомогою. Хунта збирається чинити опір у випадку військової інтервенції.
Три джерела в Малі та неназваний французький дипломат розповіли, що один із лідерів перевороту в Нігері генерал Саліфу Моді прибув з візитом до сусідньої Малі. Там він зустрівся з представником ПВК "Вагнера".
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Вагнерівці можуть долучитись до перевороту в Нігері
Саліфу Моді зустрівся з представником вагнерівців і передав звернення про допомогу. За словами Насра, наразі вагнерівці "розглядають цей запит".
Джерело AP серед західних військових підтвердило, що їм надійшла інформація про те, що хунта Нігеру звернулася до найманців ПВК "Вагнера" щодо військової допомоги.
Що передувало
- 26 липня у Нігері стався держпереворот – військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції демократичного президента Нігера Мохамеда Базума та взяли його в заручники.
- Згодом полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента, а глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру.
- ООН, Україна, США та ЄС засудили держпереворот й закликали звільнити голову держави. Тим часом Пригожин привітав "нового лідера" Нігеру.
- Країни Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС) провели саміт та домовилися ввести війська до Нігеру, якщо там не повернуть владу президенту Мохамеду Базуму.
- Цікаво, що переворот відбувся якраз напередодні російського саміту "Росія – Африка", який більшість лідерів континенту бойкотували, серед яких і президент Нігеру Базум.
- А 30 липня прихильники хунти в Нігері вийшли на протест під посольство Франції, тримаючи російські прапори та скандуючи ім'я кремлівського диктатора. Мітингувальники підпалили двері посольства, через що МЗС Франції закликало хунту "гарантувати безпеку дипломатичних представництв і консульств", а в адміністрації президента Макрона заявили, що Париж не потерпить жодного нападу на Францію чи її інтереси.