Оце "самоповага": батько вбитого вагнерівцями пілота підтримує закриття справи проти ПВК

Найманці Євгенія Пригожина вбили 24-річного російського пілота Кірілла Бабаєва під час спроби заколоту. Однак його батько Андрєй Бабаєв не має жодних претензій до ПВК "Вагнера" та все одно підтримує Владіміра Путіна.

Російський пілот Кірілл Бабаєв згорів прямо у вертольоті під час заколоту Євгенія Пригожина. Батько окупанта здивував своєю реакцією.

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Подробиці загибелі пілота-окупанта

Андрєй Бабаєв заявив, що 24 червня гелікоптер, у якому перебував його син, підбили. Вертоліт горів та падав з великої висоти. У результаті 3 члени екіпажу загинули. Вижив тільки їхній командир.

Батько окупанта дізнався про його смерть тієї суботи близько 10 вечора з соцмереж. Наступного дня до нього прийшли представники командування та повідомили про загибель його сина вже офіційно.

Льотчика поховали 27 червня у закритій труні. Родині пілота не дали подивитися на тіло. Родичам заявили, що там "немає чого впізнавати". Цим питанням займалися представники військової частини.

Син нас беріг, він нам ніколи нічого не повідомляв про свою службу,

– додав він.

Що сказав батько льотчика про вагнерівців

Бабаєв не став казати прямо, хто саме винен у смерті його сина. Також він уникав будь-якої поганої згадки про ПВК "Вагнера". Ба більше, батько льотчика погодився з закриттям кримінальної справи щодо Євгенія Пригожина та його найманців.

Також він додав, що ніхто з вагнерівців у нього не просив вибачення. Однак це не заважає Андрєю Бабаєву підтримувати російського диктатора. Він назвав рішення Путіна справедливим, адже сам президент Росії дав слово. За його словами, за фактом загибелі його сина ведеться розслідування військовими.



Пілот збитого гелікоптера Кірілл Бабаєв / Фото з соцмереж

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