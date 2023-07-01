У день заколоту Пригожина Путін спостерігав за фестивалем із борту яхти, – ЗМІ

Інформацію про місце перебування Владіміра Путіна в день спроби військового перевороту у Росії підтвердили одразу два російських журналісти. Під час заколоту російський диктатор отримав дорогий подарунок.

Про те, чим Владімір Путин займався під час заколоту Євгенія Пригожина, повідомив колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигар у своїй колонці на The New York Times. А його колега по "Дождю" Юлія Таратута підтвердила інформацію та поділилася деталями.

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Де саме перебував Путін в день перевороту

Зигар написав, що президент країни-агресорки 24 червня був на яхті у Санкт-Петербурзі. Звідти він спостерігав за фестивалем "Алые паруса". За словами політичного журналіста, диктатор ще жодного разу не пропустив свято випускників у своєму рідному місті. Не зробив він цього й у день заколоту.

На думку джерел Зигаря, Путін відірваний від реальності, а його перебування на яхті під час перевороту є найяскравішим цьому свідченням. Диктатор вважає, що у нього все під контролем та що події 24 червня ніяк не вплинули на політичну ситуацію в Росії. Анонімні співрозмовники вважають, що Путін помиляється і його режим не протримається довго.

Кому належить яхта

Зигар повідомив, що це була яхта російського олігарха Юрія Ковальчука. Політичний журналіст назвав його найближчим другом Путіна. А Таратута заявила, що цей бізнесмен презентував президенту Росії нову яхту. Путін її отримав як подарунок замість "Шахерезади", що була в нього конфіскована в Італії в рамках антиросійських санкцій. За її словами, Ковальчук особисто готував цей подарунок.

Будували яхту чи три роки, чи цілих п'ять – тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ні війна з Україною, ні заколот Пригожина, ні бомбардування Ростова з Воронежем,

– додала вона.

Останні новини про заколот Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спробував заспокоїти місцеве населення після того, як Росія почала висилати бойовиків Пригожина до його країни. Він нещодавно назвав цих найманців благом для білоруської армії та заявив, що усі завербовані до ПВК "Вагнера" російські зеки загинули в Україні.

Не так давно Інститут вивчення війни повідомив про припинення існування холдингу "Патріот", що належав Пригожину. Американські аналітики вважають, що Кремль готовий взяти під контроль всі медійні активи ватажка найманців після провалу його заколоту.

Схожу думку у коментарі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він спрогнозував, що у Пригожина відберуть всі інформаційні ресурси – навіть "фабрику тролів".

, Зигар також із посиланням на джерела заявив, що Путін місяцями не зустрічався з Пригожиним. За його словами, вагнерівців можуть вислати до Африки після невдалого заколоту їхнього ватажка.