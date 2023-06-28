Неочікуваний персонаж: хто міг сприяти Пригожину і зрадити Кремль

Недовгий заколот Євгенія Пригожина все ж мав деякі приголомшливі результати. Міф про "сплочєніє" російського народу був розвіяний, коли вагнерівці фактично безперешкодно пройшли до Московської області. При цьому ще й захоплюючи усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі. Діяти сам у цьому Пригожин не міг.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, підтримка дій Пригожина йшла з політичної верхівки Росії. Точніше з оточення однієї впливової та напрочуд несподіваної особи.

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Хто міг допомогти Пригожину

Очевидно, що цей "марш" не міг пройти лише за участі Пригожина. Для такої підтримки або хоча б відсутності опору з боку спецслужб та військових необхідно було "покровительство" когось з вищого керівництва Росії.

"Пригожин не самостійний. Він вийшов за рамки того, що він вбивця, бойовик, терорист. Він почав проголошувати політичні речі, які стосувалися не лише поля бою, а й всього російського суспільства", – зазначив Олександр Мусієнко.

Вочевидь успішно просувати такі тези йому допомагали.

В мене є підстави вважати, що це був хтось з оточення Шойгу, яке має доволі амбітні плани,

– наголосив військовий експерт.

Це може звучати доволі парадоксально, адже більшість претензій Пригожина стосувались саме Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова. Однак зараз можна прослідкувати, хто найбільше виграв від цього заколоту.

На думку Мусієнка, це ніхто інший як Шойгу. Є декілька підстав так вважати:

він зараз створює резервну армію, що буде йому підконтрольна;

Шойгу дав усім зрозуміти, що будь-яка критика та навіть заколоти від нього "відскакують";

була демонстрація слабкості Владіміра Путіна.

Олександр Мусієнко розповів, хто міг допомагати Пригожину: дивитись відео

Новий "культ особи"

За останній рік авторитет російського диктатора суттєво знизився. Фактично підірвав його саме заколот Пригожина. Однак і це не буде кінцем цікавих подій у Росії.

Буде і наступний етап. Можливо, навіть саботування дій на фронті. Мета – зробити "лайтовий" перехід влади, максимально корисний для них (еліт – 24 Канал), щоби Путін пішов, як Єльцин. Є розуміння того, що ціна питання – дуже висока,

– зауважив Мусієнко.

Зокрема мовиться про теперішні й майбутні поразки російської армії на фронті. Тому зараз політична верхівка хоче здійснити цей перехід та вивести війська з України, домовившись із Заходом. Це допоможе їм вийти з війни із меншими ризиками й втратами.

"Або буде цей перехід і вони з Заходом домовлятимуться про вихід з цієї війни, а Путіна оголосять винним в усьому. Тоді буде новий "культ особи" як зі Сталіним. Або їх поглине смута громадянської війни, яка може призвести до розпаду Росії", – припустив військовий експерт.

Тому перед військово-політичним керівництвом Росії зараз може стояти мета показати, що Путін не може впоратись із ситуацією. Щобільше, він потужно фінансував Пригожина і ПВК "Вагнера", хоч приватні армії в Росії заборонені. Довівши, що Владімір Путін слабкий для контролю над усіма процесами, постане очевидна потреба у зміні керівництва країною.

Процес розгортатиметься надалі.

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