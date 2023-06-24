У Зеленського прокоментували конфлікт Пригожина з міноборони Росії
Джерело:Михайло Подоляк
У Росії може розпочатися громадянська війна. У Зеленського відреагували на події, які розпочалися на території країни-агресорки 24 червня.
Російські ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Путіна почалася паніка. Сам кремлівський диктатор нібито в курсі подій.
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У Зеленського відреагували на події в Росії
Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що події у країні-агресорці – класична російська поезія.
Смутні часи настають. Лжевладімір опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є у нас Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди незворотній,
– зазначив посадовець.
Також на конфлікт Пригожина та міністерства оборони Росії відреагував глава ОП Андрій Єрмак, традиційно використавши емоджі.
Єрмак спостерігає за подіями в Росії / Скриншот сторінки глави Офісу Президента
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Пригожин почав погрожувати Кремлю
- Пригожин увечері 23 червня заявив, що російські військові начебто вдарили по вагнерівцях.
- За його словами, атака нібито відбулася за наказом міністра нападу Сєргєя Шойгу.
- Той втік з Ростова, куди напередодні прибув. Ватажок ПВК "Вагнера" записав аудіо з погрозами у бік влади.