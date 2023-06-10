Людина надзвичайної хоробрості: на Сумщині загинув воїн з Вінниччини Сергій Довгань

У середу, 7 червня, Україна зазнала непоправної втрати, адже загарбницькі війська країни-окупантки відібрали життя у воїна Сергія Довганя. Йому лише нещодавно, 18 травня, виповнилося 38 років.

Загинув захисник України під час виконання бойового завдання. Трапилося це на Сумщині.

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Хоробрий воїн, жорстокий до ворогів

Чоловік був родом із села Орлівка, що у Вінницькій області, та до повномасштабної фази війни працював заступником директора, завідувачем Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

Як зазначила його колега Анастасія Панкова на своїй фейсбук-сторінці, Сергій Довгань був справжнім професіоналом і в музейно-етнологічній справі, і у військовій.

Також Сергій Довгань був чоловіком редакторки новин Цензор.НЕТ Наталії Довгань-Джумаєвої та батьком 11-річною донечки. На жаль, ані вони, ані його мама та сестри більше не дочекаються Героя України.

Наш Колега, Друг, завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗ КСТК Сергій Довгань загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. Вічна слава, безмежна подяка нашому Герою. Спокою з миром,

– написали колеги чоловіка.

Зазначимо, що боронив Батьківщину від загарбників Сергій Довгань не вперше. Так, він боровся проти ворожих військ також у 2015 – 2016 роках, коли воював у зоні АТО.

Після початку повномасштабної війни він активно допомагав війську. Як підкреслила Анастасія Панкова, він "одразу увімкнувся в гарячу роботу, став головним волонтерським "підопічним" – діставали все що могли і не могли". А після цього знову відправився на фронт, де під час бойового завдання Росія відібрала у нього життя.

Це Людина надзвичайної хоробрості, розуму, метикливості, жорсткості до ворога, справжній Вовк. Дивлюся на ці фото, де він сміється і не вірю,

– написала колега Героя.

З Героєм попрощаються у рідному селі

Прощатимуться з Сергієм Довганем у рідному селі Орлівка, що у Теплицькому районі на Вінниччині.

Також усі охочі можуть підтримати та допомогти родині захисника матеріально. Це можна зробити за номером карти "Приватбанку" його дружини Наталії Довгань-Джумаєвої 5168745131807437.

Непоправні втрати України на війні