Втратив дім і батьків: мережу розчулило фото військового на руїнах будинку у Хмельницькому

У п'ятницю, 22 лютого, окупаційні війська влучили ракетою у житлові будинки в Хмельницькому. Внаслідок удару загинули мирні люди.

Жертвами цього обстрілу стали батьки військовослужбовця Сергія Королькова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Альбіна Карман.

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Його батьки загинули від удару російської ракети

Російські війська 22 березня завдали удару по Хмельницькому. Жертвами цього удару стали батьки військовослужбовця Сергія Королькова.

Фото військовослужбовця, який сидить на руїнах будинку, що було знищено внаслідок терористичної атаки Росії, опублікувала журналістка Альбіна Карман.

Окрім цього, його невістка, дружина старшого сина, який також військовий, зараз знаходиться у реанімації через отримані поранення.

Руйнування внаслідок російського удару / Фото Альбіни Карман

Хотіла показати вам очі цього доброго і сильного чоловіка, який до сьогодні розбирає завали свого з батьками дому,

– написала Карман.

Удар по Хмельницькому 22 березня: що відомо