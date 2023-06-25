Нас тепер гасять і гноблять, – "Шторм Z" образилися на "шерстюгана" Пригожина та погрожують

Російські зеки звернулися до ватажка найманців з ПВК "Вагнер". Злочинці, що взяли участь у розв'язанні Росією війні проти України на боці окупантів, дуже незадоволені поведінкою Євгенія Пригожина.

Найманці з підрозділу "Шторм Z", що складається з колишніх ув'язнених, записали звернення до Євгенія Пригожина. Вони розкритикували ватажка бойовиків за те, що той скасував свій "марш справедливості" у Росії, передає 24 Канал.

Читайте також Попереду будуть дуже складні часи: як США та союзники оцінюють становище Росії після заколоту

Що сказали Пригожину колишні в'язні

Зеки звернулися до ватажка найманців на кримінальному жаргоні. Вони розкритикували Пригожина за те, що той "злився" та "фуфло пацанам прогнав", а також "кудись скерував". Блатні найманці назвали його "нелюдем" та "шерстюганом".

Колишні в'язні пожалілися, що після того, як Пригожин скасував заколот, їх почали гнобити та "гасити" командири. Також їм пообіцяли влаштувати "гарне життя". Вони звинуватили "кухаря" Владімира Путіна у тому, що той підставив усіх своїх людей, та закликали його продемонструвати "своє мужицьке".

Повір, добрі люди цього просто так не залишать,

– пригрозили зеки Пригожину.

, "Шторм-Z" – це низка підрозділів в окупаційних військах. Туди загарбники набирають злочинців зі своїх в'язниць. Таких бойовиків кидають на штурми та не дають їм відступати. За ними стежать загороджувальні загони.

Російські зеки з підрозділу "Шторм Z" погрожують Пригожину: відео

У Росії почнуться чистки після невдалого заколоту Пригожина