Проходження комісії стане швидшим та зручнішим: у Міноборони пояснили, що зміниться
Джерело:Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони анонсувала зміни у проходженні військово-лікарської комісії. Зокрема, на неї можна буде записатись електронно.
Також мережа військово-лікарської комісії буде більшою. Зокрема, комісії працюватимуть на базі цивільних закладів охорони здоров'я.
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За словами Маляр, окремо фінансуватимуть оплату послуг медиків, яких залучать до проведення медоглядів, щоб оцінити придатність до військової служби.
Що зміниться у проходженні комісії
Впроваджуються е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров'я,
– пояснила заступниця Олексія Резнікова.
Окрім цього, Ганна Маляр розповіла, що:
- заклади охорони здоров'я із системи Міноборони залучать до роботи з Електронною системою охорони здоров'я в Україні. Тобто вищезгадані заклади матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема – в електронній медичній картці;
- під час комісії буде доступний та зручний сервіс;
- діятиме гаряча лінія та запровадять інформаційні продукти, які допоможуть військовим отримати допомогу.
Проте заступниця міністра оборони пояснила, що зміни будуть поступовими. З часом їх вноситимуть до нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.
Зміни у роботі ВЛК: останні новини
- На початку травня Верховна Рада проголосувала за поправки до законів щодо роботи ВЛК. Тоді Ганна Маляр пояснювала, що вони спрощують все, що можуть спростити.
- Вже 7 травня стало відомо, що в Україні запустили електронні черги на військово-лікарську комісію. Згідно з ними, начальник медичної частини зможе завчасно записувати військового на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста на певний день та час.
- Ганна Маляр пояснювала, що електронна черга діє як пілотний проєкт у Львові, Харкові, Вінниці, Києві та Одесі. Проте у планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами.