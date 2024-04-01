Крім Новоросійського порту: чи може Росія ефективно сховати кораблі

Росіяни активно шукають нові місця для передислокації своїх кораблів з Чорного моря. Один із варіантів – будівництво військово-морської бази в Абхазії. Проте вона не зможе стати повноцінною заміною Новоросійського порту.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, зауваживши, що єдине, що можуть зробити з цією базою росіяни – це перекинути туди кораблі-катери берегової охорони ФСБ. Тимчасом у Росії завжди є можливість затопити свій флот.

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Нова база

Росіяни намагаються побудувати військово-морську базу в Очамчира (Абхазія, окупована територія Грузії). Однак, за словами Плетенчука, такої функції, як Новоросійський порт, вона на себе взяти не зможе. Ця гавань не є такого розміру, щоб завозити туди кораблі серйозного розміру.

"Звісно, можна спробувати десь щось припаркувати, але єдине, що вони можуть зробити, перекинути туди кораблі-катери берегової охорони ФСБ для того, щоб трішки звільнити причальний фронт ближче до Керченської протоки", – прокоментував речник Військово-морських сил.

Альтернативні варіанти для росіян

Відповідно до інформації грузинського телеканалу Pirveli, порт, який Росія хоче використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували . Як стверджує Pirveli, встановлено, що роботи там тривають безперервно.

За словами Плетенчука, можна розбудувати будь-що і будь-де, але все це роки, капіталовкладення і насправді не так просто. Гідротехнічні споруди не є простими у розбудові та плануванні.

"У них (росіян – 24 Канал) є два альтернативні шляхи: перший – це Каспій, але не для всіх одиниць, бо великі десантні кораблі там не зможуть пройти, другий – за радянськими традиціями притопити флот", – зауважив речник Військово-морських сил.

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