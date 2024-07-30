10 хвилин і готово: військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати у Дії

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати без візитів до установ та нескінченних черг. Відтепер це можна зробити на порталі Дія.

Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий. Тому, як запевняють у міністерстві, ним можна користуватися за будь-яких обставин.

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Військово-обліковий документ тепер можна отримати у порталі Дія

Зазначається, що такий документ можна використовувати як під час працевлаштування, так і у разі проходження перевірки на блокпості. На документі є QR-код, за яким перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання.

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину,

– йдеться у повідомленні Мінцифри.

Отримати військово-обліковий документ можна наступним чином:

авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою КЕП;

виберіть сервіс Військово-обліковий документ;

натисніть "Подати заяву";

підпишіть заяву електронним підписом.

За даними відомства, вже через 10 хвилин після цього документ з'явиться у кабінеті громадянина на порталі Дія.

До слова, 17 липня у Дії запустили електронне бронювання від мобілізації. Сервісом можуть скористатися керівники компаній, які критично важливі для економіки України або працюють на потреби Сил оборони.