Електронний військово-обліковий документ тепер можна отримати в ЦНАПах
Відтепер українці при оновленні даних можуть отримати електронний військово-обліковий документ у ЦНАПах. Йдеться як про військовозобов'язаних, так і про призовників чи резервістів.
Електронний документ за наявності QR-коду має таку ж юридичну силу, як і в паперовий. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування.
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Військово-обліковий документ у ЦНАП
Процес отримання електронного військово-облікового документу безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК.
Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:
- персональні дані заявника;
- окремий номер запису в ЄДРПВР;
- відомості ВЛК;
- військове звання і військову спеціальність;
- відомості про військовий облік тощо.
Перевірка облікового документу відбувається завдяки QR-коду. Якщо дані не збігаються з зазначеними в реєстрі, то військово-обліковий документ вважається недійсним.
Нагадаємо, що нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації. Уряд розширив категорії, які підлягають бронюванню.