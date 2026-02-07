Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Наразі триває досудове розслідування, всі обставини злочину з'ясовують.

Дивіться також Хотів тікати, але дістав ніж: поліція повідомила про підозру харків'янину, який напав на ТЦК

Що відомо про вбивство чоловіка?

За даними поліції, військовослужбовцям ТЦК інкримінують вчинення злочину за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент після опівночі 7 лютого.

За попередніми результатами експертизи, смерть 55-річного чоловіка настала внаслідок травми голови. Місце злочину вже оглянули та вилучили речові докази, зокрема, транспортний засіб, у якому були сліди крові померлого.

В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК,

– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткових деталей вбивства не вказують.

Інші подібні випадки в Україні